Kurioser Einbruch in Euskirchen Mann bricht in Fitnessstudio ein und hinterlässt eklige Überraschung

In der Nacht auf Dienstag ist ein 35-jähriger Mann aus Bonn in ein Fitnessstudio in Euskirchen eingebrochen und hat dort übernachtet. Nach Angaben der Euskirchener Polizei am Dienstagmittag hat der Mann eine Hintertür aufgehebelt, um in das Gebäude zu gelangen. Gegen 6 Uhr morgens entdeckte eine Mitarbeiterin den auf mehreren Sportmatten schlafenden Mann.