Polizei fahndet nach Exhibitionist : Mann entblößt sich vor 41-jähriger Frau in Brühl

Brühl Auf einem Parkplatz in Brühl hat sich ein Mann vor einer 41-jährigen Frau entblößt. Der Tatverdächtige hatte die Frau zuvor verfolgt. Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach ihm.

Auf einem Parkplatz am Bleibtreusee in Brühl hat ein unbekannter Mann eine 41-jährige Frau sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, 20. Juni. Nach Angaben der Polizei verfolgte der Mann die Frau gegen 12.30 Uhr in einem Waldstück an der Luxemburger Straße. Im Bereich des Parkplatzes sprach er sie dann an.