Niederkasseler wurde gesucht : Mann fragt Polizei nach Haftbefehl gegen ihn - und wird festgenommen

Köln Mit einer ungewöhnlichen Nachfrage ist ein 33-jähriger Mann aus Niederkassel bei der Bundespolizei in Köln aufgefallen. Er erkundigte sich, ob gegen ihn ein Haftbefehl vorlag - und durfte gleich auf der Wache bleiben.

Ein Mann hat mit einer Nachfrage bei der Polizei seine eigene Festnahme herbeigeführt. Der 33-Jährige sei am Montagabend „mit einem ungewöhnlichen Anliegen“ auf der Dienststelle der Bundespolizeiinspektion in Köln vorstellig geworden, berichteten die Beamten am Dienstag: „Er fragte, ob er einen Haftbefehl offen hätte, da er zu seiner Gerichtsverhandlung nicht erschienen sei.“