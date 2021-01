Jagdwilderei : Mann in Euskirchen erschießt Kormoran an Talsperre

Mann in Euskirchen erschießt Kormoran an Talsperre

Euskirchen Ein Mann hat in Euskirchen aus einem Geländewagen heraus einen Kormoran erschossen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei.

An einer Talsperre in Euskirchen hat ein Mann mit einem Gewehr einen Kormoran erschossen. Es laufe ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach rief eine Zeugin am Freitag die Beamten, weil der Mann aus einem Geländewagen heraus auf den Wildvogel geschossen haben soll.