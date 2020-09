Unfall in Köln : Mann prallt gegen U-Bahn und wird schwer verletzt

Unfall in Köln

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 25 Jahre alter Mann am Samstagmorgen bei einem Unfall in der Kölner U-Bahn erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war er gegen 4.05 Uhr am Hauptbahnhof ausgestiegen und neben der wieder anfahrenden Stadtbahn hergerannt, um sich von einem Bekannten im Zug zu verabschieden.