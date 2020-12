21-Jähriger unter Drogen : Mann schlägt in Köln mit Nothammer auf Busfahrer ein

Mann schlägt in Köln mit Nothammer auf Busfahrer ein

Ein Randalierer schlug in einem Kölner Bus erst auf die Scheiben, dann auf den Busfahrer ein. (Symbolbild) Foto: Alf Kaufmann

Köln In Köln hat ein 21-jähriger Mann in einem Bus randaliert und mit einem Nothammer eine Scheibe eingeschlagen. Als der Busfahrer ihn auf die Videoaufzeichnung hinwies, richtete sich die Wut des Mannes gegen den Fahrer.

Ein unter Drogeneinfluss stehender Fahrgast der Buslinie 121 hat am Montagnachmittag in Köln randaliert und den Busfahrer verletzt. Der 21-Jährige hatte nach Angaben der Polizei kurz vor der Haltestelle Dädalusring in Köln-Longerich den Nothammer aus der Verankerung gerissen und damit die Seitenscheibe des Busses zertrümmert. Als ihn der Fahrer über Lautsprecher auf die Videoaufzeichnung hinwies, zerstörte der 21-Jährige die Schutzfolie, die den Fahrer vom Fahrgastraum trennte und schlug auf den 43-Jährigen ein.