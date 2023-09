Festnahme in Köln Mann schleudert Technik von Vermessungstechnikern in den Rhein

Mitarbeiter der Stadt hielten den 20-Jährigen nach dem Vorfall am Mittwoch fest, bis die Polizei eintraf. Die Arbeiter waren demnach am Mittwochvormittag am Rheinboulevard bei Vermessungsarbeiten, als sich der Mann scheinbar grundlos den Koffer genommen und mit Schwung in den Rhein geschleudert haben soll.