Am Flughafen Düsseldorf festgenommen : Mann soll an Millionenbetrug beteiligt gewesen sein

Köln Ein 50-Jähriger steht im Verdacht, einen Millionenbetrug begangen zu haben. Als er aus Deutschland ausreisen wollte, wurde er festgenommen.

Am Dienstag wurde ein 50 Jahre alter Mann am Flughafen in Düsseldorf festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stehe er unter anderem im Verdacht des besonders schweren Falls des Bankrottes, der Untreue, der Insolvenzverschleppung, des Sozialversicherungsbetruges sowie der Urkundenfälschung in mehr als 900 Fällen.