Prozess vor dem Bonner Landgericht : Mann stiftet Frau zu Sex mit eigenen Kindern an

Bonn/Euskirchen Ein 53-jähriger Mann aus Euskirchen steht in Bonn vor Gericht. Er soll eine Frau aus Münster dazu angestiftet haben, Sex vor und mit ihren eigenen Kindern zu haben.

Vor der Achten Großen Strafkammer am Bonner Landgericht hat am Freitagmorgen der Prozess gegen einen 53-Jährigen aus Euskirchen begonnen. Ihm wird zur Last gelegt, seine Freundin angestiftet zu haben, Sex vor und mit ihren beiden Kindern zu haben. In insgesamt sechs Fällen soll die Frau dem Wunsch zwischen Januar und Oktober 2017 auch nachgekommen sein. Sie habe die Übergriffe gefilmt oder fotografiert und die Dateien anschließend ihrem Freund geschickt, so geht es aus der Anklageschrift hervor.