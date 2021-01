Polizei sucht mit Bild nach ihm : Mann versucht in Köln gestohlenes Auto zu verkaufen

Mann versucht in Köln gestohlenes Auto zu verkaufen

Köln Im November soll ein Mann versucht haben ein zuvor gestohlenes Auto zu verkaufen. Die Interessenten waren beim Verkauf misstrauisch geworden. Nach dem Verdächtigen sucht die Polizei mit einem Fahndungsfoto.

Ein Mann soll in Köln-Brück versucht haben ein gestohlenes Auto an ein Ehepaar zu verkaufen. Wie die Polizei mitteilte, kam es bereits im vergangenen Jahr zu dem Verkaufsgespräch. Am Sonntagvormittag des 22. Novembers versuchte der Verdächtige einem Ehepaar einen Audi aus Balingen zu verkaufen.