Flughafen Köln/Bonn : Mann will unkontrolliert die Sicherheitskontrollen durchbrechen

Mann will unkontrolliert die Sicherheitskontrollen durchbrechen

Köln/Bonn Ein Mann wollte am Flughafen Köln/Bonn die Sicherheitskontrollen unbemerkt passieren. Bei seiner Verhaftung leistete er heftigen Widerstand.

Am Montagnachmittag hat ein 44-jähriger Mann versucht, unkontrolliert in den Luftsicherheitsbereich am Flughafen Köln/Bonn vorzudringen. Wie die Bundespolizei mitteilt, war der 44-Jährige gegen 15.30 Uhr aufgefallen, als er versuchte, ohne Bordkarte und ohne Durchsuchung zu passieren.