Durchsuchungen in der Region Mehrere Tausend erntereife Marihuanapflanzen sichergestellt

Am Dienstagmorgen hat die Polizei Köln mehrere Privatwohnungen und eine Kleingartenanlage in der Region durchsucht. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurden Adressen in Köln, Bornheim, Neuwied, Bergheim, Hürth und Bergisch-Gladbach durchsucht. Insgesamt handelte es sich um elf Durchsuchungsbeschlüsse.