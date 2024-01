Nach Unfallfahrt in Köln-Deutz Mutmaßlicher Unfallfahrer offenbar wegen versuchten Mordes angeklagt

Der 28-jährige Autofahrer, der am 23. August 2023 in Köln-Deutz einen schweren Unfall mit 14 Verletzten verursacht haben soll, ist laut Medienberichten von der Staatsanwaltschaft angeklagt worden. Die Anklage lautet laut Berichten von WDR und Kölner Stadt-Anzeiger auf „versuchten Mord aus Heimtücke und der Verwendung gemeingefährlicher Mittel“, wie der KStA aus Justizkreisen erfahren haben will. Nun müsste das Landgericht Köln prüfen, ob ein Prozess gegen den Mann eröffnet wird.