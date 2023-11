Auch Notarzt schwer verletzt Sieben Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen in Mechernich

Der Rettungswagen sei am Dienstagmorgen mit Blaulicht und Martinshorn über eine Kreuzung gefahren, teilte die Polizei mit. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer Autofahrerin. Der Rettungswagen schleuderte über die Kreuzung und krachte rückwärts in zwei an der Ampel wartende Autos. Alle sieben Verletzten kamen in umliegende Kliniken.