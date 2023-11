Schülerin schwer verletzt Zwölfjährige an Haltestelle in Köln von Straßenbahn erfasst

Eine Zwölfjährige ist am Mittwochmorgen an der Haltestelle „Meerfeldstraße“ in Köln von einer Straßenbahn erfasst worden. Dabei habe das Mädchen schwere Kopfverletzungen erlitten, teilte die Polizei Köln am Mittag mit. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht, sagte ein Polizeisprecher.