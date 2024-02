Unterstützung für die Ukraine Mehrere Demos zum zweiten Jahrestag des Ukraine-Krieges in Köln

Zum zweiten Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine sind am kommenden Samstag (24. Februar) in Köln mehrere Demonstrationen geplant. Bislang seien vier Versammlungen angemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Köln. So plant das blau-gelbe Kreuz eine Demonstration am Roncalliplatz nahe dem Dom, zu der ab 13.30 Uhr rund 5.000 Menschen erwartet würden. Die Demo steht unter dem Motto: „Zwei Jahre russischer Krieg gegen Europa - Solidarität mit der Ukraine“.