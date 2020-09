Corona-Ausbruch : Mehrere Infizierte nach Besuch in Kölner Restaurant

Mehrere Infizierte nach Besuch in Kölner Restaurant

Köln In Köln gab es einen neuen Corona-Ausbruch. Mehrere Menschen und das Personal sollen sich in einem Restaurant im Rahmen einer Feier infiziert haben.

Nach einer Feier in einer Bonner Bar haben sich jetzt auch mehrere Gäste in einem Restaurant in Köln mit dem Corona-Virus infiziert.