Nach falschem Hilferuf Brutaler Raubüberfall auf Mountainbikefahrer in Köln

Ein unbekannter Täter am Montagmorgen einem 18-Jährigen in der Merheimer Heide im Kölner Stadtteil Höhenberg das Mountainbike gestohlen. Laut Polizeiangaben habe der 18-Jährige angehalten, um einem am Boden liegenden Mann zu helfen, der mit vor das Gesicht gehaltenen Händen um Hilfe geschrien hatte. Der Mann trug nach Angaben des Radfahrers blonde, etwas längere Haare mit dunklem Ansatz, Jeans und eine dunkelgrüne Jacke.