Dannenröder Forst : Menschen klettern in Köln aus Solidarität in einen Baum

Demonstranten und Polizisten stehen im Dannenröder Forst. Aktivistinnen und Aktivisten stellen sich schon seit Wochen der Rodung des Waldes für den Weiterbauder der Autobahn 49 zwischen Kassel und Gießen entgegen. Foto: dpa/Silas Stein

Köln In Köln sind in einem Park mehrere Menschen aus Solidarität mit den Protesten gegen die Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst in einen Baum geklettert.



In Köln sind in einem Park mehrere Menschen aus Solidarität mit den Protesten gegen die Rodungsarbeiten im Dannenröder Forst in einen Baum geklettert. Eine nicht angemeldete Versammlung, von der die Aktion am Sonntag begleitet wurde, löste die Polizei zunächst auf.

Bei den Kletterern handle es sich um fünf Personen, die über entsprechende Ausrüstung verfügten, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge errichteten sie auf dem Baum eine Plattform und hängten ein Banner auf. Drei von ihnen waren auch am Abend noch in dem Baum. Ein 14-Jähriger, der heruntergeklettert war, wurde zunächst auf die Polizeiwache gebracht, wo er seinen Erziehungsberechtigten übergeben wurde.

Eine angemeldete Spontanversammlung zur Unterstützung der Baumbesetzer sei friedlich verlaufen, teilte die Polizei mit. Trotz eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz habe man die Beteiligten von Seiten der Polizei zunächst im Baum gelassen, da sie nach Einschätzung von Experten nicht in Gefahr seien. Mehrere Medien hatten berichtet.

In Dannenröder Forst im hessischen Vogelsbergkreis sollen Bäume für den Weiterbau der Autobahn 49 gerodet werden, die Arbeiten laufen längst. Umwelt- und Klimaschützer protestieren, weil sie das Projekt angesichts der Klimakrise für verfehlt halten.

