Dat is Rheinisch : Mer esse Quallmänner met Klatschkies

Dat is Rheinisch

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Quallmänner und Klatschkies.

Damit wären wir beim schönen Satz angelangt: „Mer esse Quallmänner met Klatschkies!“ Das ist für Zugereiste unbedingt erklärungsbedürftig. Denn was hier angekündigt wird, ist lecker, preiswert und schnell gemacht. Was sind Quallmänner? Es handelt sich dabei nicht etwa um korpulente Männer, wie sie in der fünften Jahreszeit gelegentlich als Männerballett unterwegs sind und sich beschönigend „Flöckchen“ nennen lassen.