Dat is Rheinisch Mer maache ne Kuckeleboom!

An dieser Stelle wollen wir uns einmal der Mundartterminologie im Kinderzimmer widmen. Das ist umso spannender, als sie uns wichtige Hinweise auf die Geografie des rheinischen Dialektes und auch seiner Vielfalt verrät. Nehmen wir einmal den Satz: „Mer maache ne Kuckeleboom!“ Wie so oft liegt der Schlüssel zu einer Formulierung in einer spezifischen Vokabel. Und das ist in diesem Falle der Kuckeleboom.