Messerattacke auf 26-Jährigen an Rosenmontag : Kölner Polizei nimmt tatverdächtigen Messerstecher fest

Am Rosenmontag wurde ein 26-Jähriger in der Kölner Innenstadt niedergestochen. Foto: dpa/Roland Halkasch

Köln Am Rosenmontag wurde in der Kölner Innenstadt auf einen 26-Jährigen eingestochen. Das Opfer wurde schwer verletzt. Am Freitag hat die Polizei Köln nun einen Tatverdächtigen festgenommen.



Am Rosenmontag gegen 22 Uhr wurde am Kaiser-Wilhelm-Ring auf einen 26-Jährigen mit einem scharfen Gegenstand eingestochen. Auf dem dortigen Grüngelände hatte laut Polizeiangaben das Tatopfer zunächst mit drei Personen verbal gestritten. Am Freitag teilte nun die Polizei Köln mit, dass sie nach dem Fahndungsaufruf in der vergangenen Woche aufgrund von Zeugenhinweisen drei verdächtige Männer (21, 19, 19) identifiziert und den 21-jährigen mutmaßlichen Haupttäter festgenommen habe.

Zunächst tappte die Polizei noch im Dunkeln, wer die möglichen Täter seien. Denn nach der Tat waren die drei dunkel gekleideten Verdächtigen von der Innenstadt in Richtung Bismarckstraße geflüchtet, wie Zeugen der Polizei berichtet hatten.