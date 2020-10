Anklage im Euskirchener Fall : Messerattacke aus Eifersucht

ARCHIV - 21.11.2017, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen am Eingang zum Landgericht angebracht. Am 24.08.2020 beginnt in Bonn ein Prozess gegen einen Angeklagten wegen versuchten Mordes. Er soll bei einer Polizeikontrolle versucht haben einen Beamten zu überfahren. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Oliver Berg

Euskirchen Euskirchener soll seine Partnerin laut Anklage schwer verletzt haben. Die Töchter mussten die Tat mitansehen.

Einem 45-jährigen Euskirchener ist aber genau das gelungen: Voraussichtlich Mitte November muss sich der einschlägig wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vorbestrafte Mann erneut vor der 4. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht verantworten – diesmal sogar wegen versuchten Mordes. Die nun zur Anklage gelangte Tat soll sich am 11. Mai dieses Jahres in der gemeinsam von der Lebensgefährtin des Angeklagten, deren minderjähriger Tochter und ihm selbst bewohnten Wohnung am Eifelring ereignet haben. Offenbar war es bereits am Nachmittag zu Streitigkeiten zwischen dem Paar gekommen. Daraufhin hatte sich die Frau mit ihrer älteren Tochter, die nicht mehr bei ihrer Mutter wohnte, in der Stadt getroffen.