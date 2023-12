Täter sind flüchtig Drei Schwerverletzte bei Messerstecherei in Köln

Gegen 21.30 Uhr am Freitagabend ist es in Köln-Vogelsang zu einer folgenschweren Messerstecherei am Rande einer Familienfeier gekommen. Drei Männer wurden durch Stichwunden schwer- oder sogar lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei Köln am Abend gegenüber dem GA mitteilte. Vermutlich drei tatverdächtige Personen seien auf der Flucht. Nach ihnen wird nun intensiv gefahndet.