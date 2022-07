Das ist Rheinisch : Met dem Uhr an d‘r Wand, hürste ding eijene Schand

Rheinland Der GA erklärt kurz und knapp alles, was man über den rheinischen Dialekt wissen muss. Immer mit dabei eine rheinische Redensart. Diesmal: Met dem Uhr an d’r Wand.

In diese Erlebniswelt fällt auch die rheinische Redensart: „Met dem Uhr an d’r Wand, hürste ding eijene Schand.“ Die Übersetzung in Hochdeutsche lautet: Mit dem Ohr an der Wand, hörst Du Deine eigene Schand‘!

Steht noch die Frage im Raum, warum es am ehesten zu Konflikten kommt mit Menschen, die einem persönlich oder räumlich am nächsten sind. Klar, mit diesen Zeitgenossen gibt es die meisten Schnittstellen. Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass der Mensch im allgemeinen zur Projektion neigt. Das heißt, er unterstellt dem Gegenüber am liebsten gerade jene Dinge, die seine eigenen Gedanken dominieren. Das ist schön zusammengefasst in der Erkenntnis: Wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, dann sind drei Finger deiner Hand auf dich selbst gerichtet. Eine ähnliche Aussage findet sich schon in der Bibel bei Matthäus 7 in der Formulierung: Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge?