Vorwürfe gegen Bonner Kinderpsychiater : LVR arbeitet nicht mit Michael Winterhoff zusammen

Der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff aus Bonn steht in der Kritik. Foto: Peter Wirtz

Köln Der Landschaftsverband Rheinland arbeitet nicht mit dem in der Kritik stehenden Bonner Kinderpsychiater Michael Winterhoff zusammen. Der LVR habe eine mögliche Zusammenarbeit aufgrund der medialen Berichterstattung über Vorwürfe gegen Winterhoff geprüft, heißt es.

Die Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, Anne Henk-Hollstein, teilte am Donnerstag mit, dass sie die Verwaltung des LVR aufgrund der jüngsten Berichterstattung über Vorwürfe gegen Michael Winterhoff gebeten habe, „detailliert darzulegen, inwieweit möglicherweise Bezüge des LVR zu Herrn Dr. Winterhoff bestehen oder bestanden haben“. Das Ergebnis: Es könne „ jedwede Beziehung und Zusammenarbeit unserer Einrichtungen mit Herrn Dr. Winterhoff aktuell sowie in der jüngeren Vergangenheit ausgeschlossen werden“.

Verein Kleiner Muck bietet ehemaligen Kindern aus Wohngruppen Hilfe an

Vorwürfe gegen Michael Winterhoff : Verein Kleiner Muck bietet ehemaligen Kindern aus Wohngruppen Hilfe an

Es gebe keine Zusammenarbeit zwischen dem LVR und Winterhoff, weder seitens des LVR-Landesjugendamtes noch seitens der LVR-Jugendhilfe Rheinland oder der LVR-Kliniken, von denen sich eine in Bonn befindet.

Der Landschaftsverband Rheinland ist mit der LVR-Jugendhilfe auch Träger einer eigenen Einrichtung der stationären Jugendhilfe. Hier seien bis zum Jahr 2014 „vereinzelt“ Kinder von Winterhoff behandelt worden, heißt es in der Mitteilung. Auf Initiative der Einrichtungsleitung hin seien diese Behandlungen jedoch 2014 beendet worden. Die neun Kliniken des LVR hätten „zu keinem Zeitpunkt“ mit Winterhoff zusammengearbeitet, da sie „seit jeher konzeptionell andere Behandlungsansätze als Herr Dr. Winterhoff vertreten“.

Das LVR-Landesjugendamt führt in gesetzlichem Auftrag die Aufsicht über Einrichtungen der Erziehungshilfe und prüft insbesondere, ob in Einrichtungen das Kindeswohl gefährdet ist. „Derartige Meldungen betreffende Behandlungen von Herrn Dr. Winterhoff lagen dem Landesjugendamt bis zur Berichterstattung nicht vor“, heißt es in der Mitteilung.