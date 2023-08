Dat is Rheinisch Mir hale Pohl!

Unsere Redensart heißt wörtlich übersetzt: Wir halten den Pfahl! Aber man hat sofort das Störgefühl: Das kann noch nicht alles gewesen sein. Und das stimmt auch. Im übergeordneten Sinne heißt etwa „Pohl setze“ so viel wie „widerstehen“. Und „Pohl hale“ meint: durchhalten, standhalten, nicht nachgeben. Die passendste Analogie ist wahrscheinlich: Bei der Stange bleiben! Die Wendung bezeichnet also als Vereinsname, dass man einander solidarisch hilft in Situationen, in denen man der Hilfe anderer bedarf. Man bleibt beieinander, was auch immer da komme, und man kämpft gemeinsam gegen die Widrigkeiten des Schicksals.