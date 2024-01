Dat is Rheinisch Mir sin unggewähs mem Ribbelsche!

Wer als Jugendlicher auf einem Dorf in der Eifel aufwächst, der hat diesen Luxus nicht. Der einzige öffentliche Nahverkehr ist meist der Bus und der fährt im schlimmsten Fall nicht mal täglich, in besser erschlossenen Gebieten höchstens stündlich. Man muss also gut planen, wenn man irgendwo hinwill, das außerhalb der eigenen Ortschaft liegt. Da ist es gut, wenn man von sich sagen kann: „Mir sin unggewähs mem Ribbelsche!“ Die Übersetzung ins Hochdeutsche hängt mal wieder an einem Wort und zwar am „Ribbelsche“!