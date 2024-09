Immersives Erlebnis weltbekannter Werke Das gibt es zur Ausstellung „Monets Garten“ in Köln zu wissen

„Monets Garten“ zeigt eine interaktive Multimedia-Erlebnisreise durch die Geschichte und die Werke des Künstlers Claude Monet (1840 bis 1926). Über sein Leben hinweg malte der Franzose von Realismus bis Impressionismus in den verschiedensten Stilrichtungen. Um diese Vielfalt der Farbwelten in Szene zu setzen, werden in Köln verschiedene Installationen und Projektionen in Verbindung mit Musik und Düften genutzt.