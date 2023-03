Kölner Cold Case von 1991 : DNA-Reihenuntersuchung soll neue Erkenntnisse bringen

Köln Nach mehr als 31 Jahren wird ein ungelöster Mordfall in Köln neu aufgerollt. Ein Massengentest soll Aufschluss über den Mörder von Seckin Caglar geben und die Ermittlungen voranbringen.

Der Cold Case

Am 16. Oktober 1991 machte sich die damals 16-jährige Seckin Caglar von ihrer Ausbildungsstätte auf der Siegburger Straße in Köln-Poll auf den Heimweg. An diesem Mittwochabend stieg sie gegen 18.40 Uhr an der Haltestelle Salmstaße in die Stadtbahn Linie 7. Nur zwei Minuten später verließ das Mädchen die Bahn an der Station Poll-Autobahn, wo sie üblicherweise ein Familienmitglied abholte. An diesem Abend aber verpasste Seckins Vater seine Tochter um wenige Minuten und wartete vergebens.