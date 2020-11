Mordfall Claudia Ruf : „Wir werden niemals aufgeben“

Bonn/Grevenbroich Die Polizei sucht weiter den Mörder von Claudia Ruf. Nach einem großen DNA-Test im Heimatort der damals Elfjährigen weitet die Mordkommission ihre Ermittlungen aus. Zugleich erläutern die Ermittler, was die Suche nach dem Täter so schwierig macht.

Mordkommission weitet ihren Suchradius aus

Reinhold Jordan, Leiter der Mordkomission „Claudia Ruf“, zeigt sich demnach optimistisch: „Wir werden niemals aufgeben und selbstverständlich weiter ermitteln.“ Nach einer Überpüfung von 2400 Männern, welche damals amtlich in Hemmerden gemeldet waren, konzentrieren sich die Ermittlungen jetzt auf diejenigen, die unangemeldet in dem Ort gewohnt oder sich für längere Zeit dort aufgehalten haben. „Vielleicht wurde eine Garage, ein Hof oder ein Wohnwagen durch Fremde vorübergehend angemietet und zu Arbeiten genutzt“ so Jordan weiter. „Deshalb richten wir noch einmal unseren Appell an alle Bürgerinnen und Bürger von Hemmerden: Melden sie uns diese Personen. Unser Ziel bleibt, möglichst alle Personen mit einem von uns dargestellten Bezug nach Hemmerden zu ermitteln, um diese dann zu überprüfen.“