Mordkommission ermittelt in Euskirchen : Frau stirbt nach mutmaßlichem Angriff durch Ehemann

Euskirchen Am Montag ist eine junge Frau aus Euskirchen an den schweren Verletzungen gestorben, die ihr Ehemann ihr zugefügt haben soll. Er wurde festgenommen. Der Haftrichter erließ Haftbefehl wegen Totschlags.

Am späten Samstagabend kam es in einer Wohnung auf der Kommerner Straße in Euskirchen zu einer mutmaßlichen Attacke auf eine 25-Jährige. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei die junge Frau dort verletzt aufgefunden worden, nachdem sie von ihrem 42-jährigen Ehemann attackiert wurde.