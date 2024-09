Motorradunfälle in Windeck und am Dreieck Köln-Heumar Tödlich Verunglückter war zuvor Ersthelfer bei anderem Unfall

Windeck/Köln · Der junge Mann, der am Mittwoch bei einem Motorradunfall am Dreieck Köln-Heumar ums Leben kam, hatte sich nur wenige Stunden zuvor als Ersthelfer um den verunglückten Motorradfahrer in Windeck gekümmert.

20.09.2024 , 12:16 Uhr

Bei dem Motorradunfall im Dreieck Köln-Heumar ist eine Person tödlich verletzt worden. Foto: Ulrich Felsmann