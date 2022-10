Die wichtigsten Infos : Erster Muezzinruf am Freitag in Köln

Im Licht in der untergehenden Sonne ragen die Minarette der Zentralmoschee der DITIB (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) vor den Türmen des Kölner Doms in den Himmel. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Immer freitags, höchstens fünf Minuten und mit begrenzter Lautstärke: Von der Großmoschee der Türkisch-Islamischen Union (Ditib) ruft ab diesem Freitag der Muezzin die Muslime im Kölner Stadtteil Ehrenfeld zum Gebet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Freitag ruft in Köln erstmals der Muezzin öffentlich zum Gebet. An der Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union (Ditib) im Stadtteil Ehrenfeld werde deren Religionsbeauftragter Mustafa Kader den Gebetsruf um 13.24 Uhr rezitieren, teilte die Ditib am Mittwochabend in Köln mit. Dies sei ein wichtiger Schritt für die Wahrnehmung der muslimischen Glaubensgemeinschaften als Teil der Gesellschaft, sagte der stellvertretende Ditib-Vorsitzende Abdurrahman Atasoy.

Die Moscheegemeinde in Ehrenfeld ist die bislang einzige, die im Zuge eines auf zwei Jahre befristeten Modellprojekts der Stadt Köln einen Antrag gestellt hat. Rund zehn weitere Moscheegemeinden haben Interesse bekundet. Der Kölner Muezzinruf ist nicht der erste in Deutschland: In rund 30 Moscheegemeinden ist das bereits üblich.

„Dass Muslime mit ihren repräsentativen Moscheen als sichtbarer und mit ihrem Gebetsruf als hörbarer Teil endlich gesellschaftlich angekommen und angenommen sind, ist die Kernbotschaft dieses langen Prozesses“, erklärte Atasoy. Diese Entwicklungen hätten die Muslime aus den Hinterhofmoscheen in den Schoß der Gesellschaft geholt.

Gibt es Kritik am Muezzinruf der Ditib in Köln?

Kritik kam von Murat Kayman vom Beirat der Alhambra-Gesellschaft, einem Zusammenschluss liberaler Muslime. Zwar begrüße er, dass der Muezzinruf möglich sei, sagte er dem Kölner Domradio. Das sei ein Zeichen der demokratischen Verfasstheit einer vielfältigen Gesellschaft. Er habe jedoch ein Problem mit der Institution Ditib, die dem türkischen Staat nahe steht: „Sie steht für alles, aber nicht für demokratische Verhältnisse und Freiheitlichkeit.“

Er glaube aber nicht, dass der Muezzinruf in Köln als Demonstration des politischen Islams gemeint sei, sagte Kayman. Dafür sei die Gemeinde der Ditib-Zentralmoschee zu vielfältig, denn sie bestehe aus Muslimen unterschiedlicher Herkunft. „Es wäre unfair, dieser Gemeinde, die sich am Freitag für den Gebetsruf und das Schöne, was man damit verbindet, zusammenfindet, zu unterstellen, sie hätte eine politische Agenda“, erklärte er.

Wie steht die Bevölkerung zum Muezzinruf?

Der Religionssoziologe Detlef Pollack aus Münster sagte dem Evangelischen Pressedienst (epd), weite Teile der Bevölkerung in Deutschland lehnten der Muezzinruf ab, weil sie im Islam etwas Bedrohliches sähen. Beim Läuten von Kirchenglocken sei das anders. „Wahrscheinlich hat das unter anderem damit zu tun, dass dem Christentum als einem Fundament unserer Kultur viele - trotz aller Kirchenkritik - mit Sympathie gegenüberstehen und das Läuten der Glocken als Teil dieser Kultur empfinden“, sagte Pollack. „Der Muezzinruf aber wird als etwas Fremdes wahrgenommen, das nicht zu unserer Kultur gehört.“

Funktional gesehen seien beide Aufrufe mehr oder weniger gleich. „Der Muezzinruf ruft zum Gebet, die Glocken zum Gottesdienst“, erläuterte der Religionssoziologe. „Viele Menschen werden das Glockenläuten aber weniger als die Aufforderung zum Gottesdienst verstehen, sondern verbinden mit ihm gewiss eher den Feierabend oder den freien Sonntag.“

Gibt es in Deutschland einheitliche Regelungen zum Muezzinruf?

Deutschlandweit einheitliche Vorgaben für Häufigkeit, Dauer und Schallobergrenzen gibt es beim Muezzinruf nicht. In Köln wird er durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Auflagen genehmigt. So muss die Nachbarschaft vorab informiert und eine Ansprechperson benannt werden, die Fragen beantworten oder Beschwerden entgegennehmen kann. Der Gebetsruf darf nur freitags in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr und für die Dauer von maximal fünf Minuten erfolgen. Für die Lautstärke des Rufes wird eine Höchstgrenze festgelegt und technisch eingestellt. Dazu ist ein Schallgutachten nötig.

Was wird beim Muezzinruf in Köln gerufen?

Der Gebetsrufer muss kein Imam sein. Der Gebetsruf „Adhan“ erfolgt in arabischer Sprache. Die Textverse mit Wiederholungen heißen übersetzt „Gott (Allah) ist groß“, „Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Gott“, „Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Gottes ist“, „Kommt zum Gebet“, „Kommt zum Heil“, „Gott ist groß“, „Es gibt keine Gottheit außer Gott“.

Wo in Deutschland gibt es außerdem noch Muezzinrufe?

Die Ditib-Moschee im Kölner Stadtteil Ehrenfeld ist nicht das erste muslimische Gotteshaus in Deutschland, von dem aus der Muezzin zum Gebet ruft. In rund 30 Moscheegemeinden ist das bereits üblich, beispielsweise in Krefeld, im hessischen Raunheim oder in Oer-Erkenschwick am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Im nordrheinischen Düren ruft der Muezzin sogar schon seit 1984. Vielerorts, etwa in München, Hannover oder Frankfurt am Main, rief er zeitweise während des ersten Corona-Lockdowns als Ersatz für Gottesdienste.

Im Oktober 2021 startete Köln ein Modellprojekt, in denen Moscheen per Lautsprecher zum Gebet rufen. Die Ditib-Gemeinde ist nun die erste in der Domstadt. Das Projekt ist vorerst auf zwei Jahre befristet.

Deutschlandweit einheitliche Vorgaben für den Muezzinruf gibt es nicht. In Köln ist er zum Beispiel freitags zwischen 12 und 15 Uhr erlaubt und darf maximal fünf Minuten dauern. In Düren darf der Muezzin drei Mal täglich rufen, in Raunheim nur freitags vier Minuten lang. Während des Fastenmonats Ramadan ruft er in Raunheim ebenfalls täglich. Die Geräuschobergrenzen sind von Ort zu Ort unterschiedlich.

In Oer-Erkenschwick ist der Muezzinruf freitags zwischen 12 und 14 Uhr für maximal 15 Minuten erlaubt. Dort klagte ein Anwohnerehepaar dagegen, weil es sich in seiner freien Religionsausübung eingeschränkt sah. Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht wies die Klage aber im Jahr 2020 ab. Es gebe „kein Recht darauf, von anderen Glaubensbekundungen verschont zu bleiben“, hieß es in der Begründung (AZ.: 8 A 1161/18).

(epd)