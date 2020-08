Achtjährige in Aachen gestorben : 19-Jährige stehen nach mutmaßlichem Autorennen unter Mordverdacht

Achtjährige in Aachen gestorben

Aachen Anfang August ist eine Achtjährige bei einem Unfall auf der Landstraße in Aachen getötet worden. Zwei 19-Jährige sollen sich ein illegales Rennen geliefert haben, sie sitzen nun wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft.

Nach einem mutmaßlichen Autorennen mit einem unbeteiligten getöteten Mädchen in Aachen sind zwei 19 Jahre alte Fahrer wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft gekommen. Die jungen Männer sollen Anfang August einen Unfall verursacht haben, bei dem in einem Auto ein acht Jahre altes Mädchen tödlich und zwei weitere Insassen schwer verletzt worden waren.