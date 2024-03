Prozess Nach 36 Jahren: Urteil im Kölner „Karnevalsmord“ erwartet

Gut 36 Jahre nach dem Mord an einer jungen Frau in Köln wird am heutigen Freitag das Urteil gegen den Angeklagten erwartet. Er soll die 24-Jährige in der Nacht zum Karnevalssonntag 1988 in der Altstadt getötet haben. Die Staatsanwaltschaft forderte für den 57-Jährigen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Der Angeklagte bestreitet die Tat.