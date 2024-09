Rheinbrücke Leverkusen Nach Arbeitsunfall auf Rheinbrücke - keine Lebensgefahr mehr

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird in einem Todesermittlungsverfahren geprüft, ob es in dem Fall Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden gibt. Auch ein Sachverständiger wurde eingeschaltet. Er sei bereits vor Ort gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nach ersten Erkenntnissen waren bei Abrissarbeiten an der alten Brücke schwere Bauteile von einem Kran heruntergefallen.