Eine der seltensten Affenarten der Welt : Nachwuchs bei den Bartaffen im Kölner Zoo

Das weiblicher Bartaffen-Jungtier aus dem Kölner Zoo. Ein Name für das Weibchen wird noch gesucht. Foto: Kölner Zoo

Köln Der Kölner Zoo hatte am Donnerstag schöne Neuigkeiten zu vermelden: Im Zoo ist ein Jungtier bei den Bartaffen, eine der seltensten Primartenarten der Erde, zur Welt gekommen. Für den Namen des Weibchens gibt es eine Abstimmung.

Der Kölner Zoo hat Nachwuchs bekommen. In der Familie der Bartaffen ist ein neues Jungtier zur Welt gekommen. Die kleine Dame wurde bereits im Oktober geboren. Mit ihrer Vorstellung habe man gewartet, um die Gruppe in Ruhe zusammenfinden zu lassen und die frühe Mutter-Kind-Bindung nicht zu stören, hieß es in einer Pressemitteilung.