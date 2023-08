Dat is Rheinisch Nem ahle Mann in de Bart speie un dann sage "et rähnt", dat sinn mir die Rischtijen

Nehmen wir einmal die Redewendung: „Nem ahle Mann in de Bart speie un dann sage ‚et rähnt’, dat sinn mir die Rischtijen“! Das ist anwendungstechnisch schon ein dicker Brocken. Wir starten die Interpretation mit einer wörtlichen Übersetzung ins Hochdeutsche: Einem alten Mann in den Bart spucken und dann sagen ‚es regnet‘, das sind mir die Richtigen! Was passiert hier? Zunächst einmal tut jemand etwas sehr Ungehöriges. Er spuckt jemandem in den Bart. Schon die Geste jemandem ins Gesicht zu spucken, ist so mit das Geringschätzigste, was man einem Mitmenschen angedeihen lassen kann. Wenn es dann noch im Bart landet, sind die Rückstände auch nicht so leicht eliminierbar. Es handelt sich also um eine Steigerung eines kaum steigerbaren Vorgangs.