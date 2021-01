Frau fiel aus dem zweiten Obergeschoss : Neue Erkenntnisse zu mysteriösem Sturz in Köln

In Köln hält ein bislang ungeklärter Sturz die Polizei auf Trab. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Köln In Köln stürzte am Sonntagmorgen eine Frau aus dem zweiten Stockwerk eines Wohnhauses. In dem weiterhin mysteriösen Fall machte die Polizei nun eine weitere Entdeckung.



Nach dem Auffinden einer 27-Jährigen und eines 38-Jährigen in einem Kölner Innenhof gehen die Ermittler nur noch bei der Frau von einem Sturz aus dem zweiten Obergeschoss aus. Dafür spreche die vorläufige Erkenntnislage, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Montag. Der 38-Jährige sei dagegen wegen des Vorwurfs eines versuchten Tötungsdeliktes vorläufig festgenommen worden. Der Mann, der Inhaber der fraglichen Wohnung sei, mache von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Rettungskräfte hatten die Frau und den Mann nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen im Innenhof eines Kölner Wohngebäudes gefunden. Im Notruf war demnach zunächst gemeldet worden, beide seien von einem Balkon gestürzt. Nähere Details blieben zunächst unklar.

Die Frau wurde derart schwer verletzt, dass sie zunächst nicht vernommen werden konnte. Auch lag am Montag noch keine Bewertung ihrer Verletzungen durch die Rechtsmedizin vor, erklärte Bremer. Die Verletzungen des Mannes dagegen stellten sich als weniger gravierend heraus. Woher sie stammten, blieb in dem weiterhin mysteriösen Fall zunächst unklar.

(dpa)