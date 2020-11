Unfall am Neumarkt : Straßenbahnen in Köln stoßen zusammen - viele Verletzte

Straßenbahnen in Köln stoßen zusammen - viele Verletzte

Unfall am Neumarkt

Zwei Straßenbahnen der Linie 1 und 7 sind am Montag zusammengestoßen. (Symbolbild) Foto: dpa

Köln Zwei Straßenbahnen sind am Montagmorgen in der Kölner Innenstadt frontal zusammengestoßen. 20 Menschen wurden dabei verletzt, die beiden Bahnfahrer schwer.

In der Kölner Innenstadt sind am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr zwei Straßenbahnen der Linie 1 und 7 frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei sprangen dabei die Bahnen in Höhe des Mauritiussteinwegs aus den Gleisen.