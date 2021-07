Video-Fahndung : 19-Jähriger nach Messerattacke am Kölner Neumarkt festgenommen

Köln Einen Fahndungserfolg mit Hilfe der Video-Überwachung konnte die Polizei Köln verbuchen. Am Dienstagabend hatte ein 19-Jähriger einen Mann mit einem Messer attackiert. Kurz darauf konnte er von den Ermittlern festgenommen werden.

Der 19-jährige Tatverdächtige soll am Dienstabend gegen 19 Uhr am Kölner Neumarkt einen 22-jährigen Mann mit einem Messer in die Seite gestochen haben. Zuvor war es laut Polizeiangaben zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, deren Hintergründe allerdings noch unklar sind. Nach der Tat flüchtete der 19-Jährige nach Polizeiangaben über die Zwischenebene der U-Bahnstation „Neumarkt“ in Richtung der benachbarten Fußgängerzone.