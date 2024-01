Von Skipisten, alten Bahntrassen und Silvester-Kirmes 9 kuriose Fakten über die Eifel

Kirmesfeste gehören in der Eifel zur alljährlichen Tradition, die ihren Ursprung in der Kirche hat. Doch im kleinen Dörfchen Brenk feiern die Bewohner an einem eher untypischen Datum: am 31.12. Schuld an diesem Fest im tiefen Winter ist der Schutzpatron des Ortes, Papst Silvester I. Sein Sterbedatum dient den Brenkern als zeitliche Orientierung für ihre Kirmes. Bis in die 1970er Jahre herrschte dann in dem 180-Seelen-Dörfchen „drei Tage lang Halligalli“, wie sich ein Brenker im Gespräch mit dem GA erinnert.