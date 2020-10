Jungtier im Kölner Zoo geboren : Nachwuchs bei den kleinsten Hirschen der Welt

Köln Am 19. September ist ein Pudu-Jungtier im Kölner Zoo zur Welt gekommen. Der Neuzuwachs gehört zur kleinsten Hirschart der Welt und trägt noch keinen Namen.

Die Süd-Pudus, wie sie der Kölner Zoo hält, leben in Patagonien und sind reine Waldtiere. Sie sind scheu und überwiegend nachtaktiv. Ihre Nahrung besteht aus Blättern, Rinde, Früchten, Blüten und jungen Baum-Trieben.

Pudus werden kaum größer als Hasen. Die Wild-Bestände der Tiere gehen allerdings zurück. Gründe sind unter anderem Bejagung und Auseinandersetzungen mit Haushunden, die Menschen einst in Patagonien eingeführt haben.

Die Pudu-Anlage des Kölner Zoos liegt im Südamerika-Bereich im Herzen des Zoos. Zwischen der Anlage für den Großen Ameisenbären und den Primaten und Aras kann man die kleinen Hirsche bewundern. Sie erreichen in Zoos ein Alter von bis zu 20 Jahren. In Deutschland leben aktuell 22 Pudus in fünf verschiedenen Zoos.