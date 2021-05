Glosse zu den schönsten Dialekten : Nicht richtig hingehört

Rheinland Nicht alles Deutschen sehen es so, aber für uns ist Rheinisch der schönste Dialekt der Welt. Eine Glosse zum Für und Wider.

Geht des zua?“, muss man den Bayern doch allen Ernstes fragen. Kann das wirklich sein? Da fragt der digitale Reiseführer Travelbook seine Nutzer, was für sie der schönste Dialekt ist, und was kommt heraus? Platz 1: Bayrisch, Platz 2: Hamburgisch, Platz 3: Schwäbisch, Platz 4: Badisch. Und erst auf Platz 5: Rheinisch. Nicht mal auf dem Treppchen.

Der schönste, beste und beglückendste Dialekt

So was gibt es nur im Rheinland

Deshalb: „Su jet jitt et nur in Kölle“, mal ganz lax übersetzt heißt das: So etwas gibt es nur im Rheinland! Da können die Bayern, Hamburger, Schwaben und Badenser Umfragen fälschen, wie sie wollen. Klar, manchmal sagt man bei einer Befragung auch mal was Unbedachtes, allein schon wegen der sozialen Erwünschtheit. Und schließlich fahren wir alle gern mal in die Berge oder ans Meer.