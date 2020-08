Ungeahndete Corona-Verstöße? : Noch mehr Beschwerden über mangelnde Kontrollen im Phantasialand

Brühl Phantasialand-Mitarbeiter sollen Besucher nicht auf die Maskenpflicht und den Sicherheitsabstand hingewiesen haben. Das Ordnungsamt Brühl hingegen ist zufrieden mit der Umsetzung des Hygienekonzepts.

Ein GA-Leser erhebt Vorwürfe gegen das Phantasialand: Mitarbeiter sollen die Gäste bei seinem Besuch in der vergangenen Woche nicht ermahnt haben, wenn sie keinen Mund-Nasen-Schutz trugen oder den Mindestabstand nicht einhielten. Auf Attraktionen sollen Sitzreihen nicht gesperrt worden sein, um den Mindestabstand zu garantieren. Auch sollen zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts Verstöße gegen die Corona-Auflagen ignoriert haben. Der Park und die Stadt Brühl widersprechen.

Zahlreiche Beschwerden ans Ordnugnsamt

Die Sprecherin bedauerte, dass der GA-Leser die Ordnungsamtsmitarbeiter mit seinen Bedenken nicht direkt konfrontiert hatte, konnte zum konkreten Vorwurf aber nicht mehr sagen. Das konnte aber die Stadt Brühl: Am Tag, den der Beschwerdeführer beschreibt, hätten Mitarbeiter des Rhein-Erft-Kreises eine unangekündigte Begehung durchgeführt, berichtet Stadtpressesprecherin Tatjana Rassmann auf Anfrage.

Grund dafür waren „zahlreiche Beschwerden an den Rhein-Erft-Kreis und auch an die Stadt Brühl“. Die Mitarbeiter kontrollierten, wie das Phantasialand die Maßnahmen des Hygienekonzept umsetzt. „Weggeschaut wurde also nicht, ganz im Gegenteil“, betont Rassmann.