Bewertung per App : Woher kommen die schlechtesten Autofahrer in NRW?

Auswertung für NRW : Bei illegalen Autorennen sind 2022 mehr Mitfahrer als Raser gestorben Im vergangenen Jahr starben bei Autorennen in Nordrhein-Westfalen zwölf Menschen. Die Mehrheit der Getöteten saß nicht selbst am Steuer, sondern fuhr nur mit oder war ganz unbeteiligt. Aufklärung an Schulen soll nun helfen.