Ende der Energiesparmaßnahmen Der Kölner Dom soll an Ostern wieder leuchten

Der Kölner Dom soll bereits an Ostern wieder leuchten - als einziges Baudenkmal der Stadt. Auch in anderen Kommunen bleiben repräsentative Gebäude vorerst weiter dunkel, so etwa in Essen und Münster. In Düsseldorf hat der Krisenstab entschieden, das Licht an insgesamt 168 Baudenkmälern und Nicht-Wohngebäuden noch bis Ende März 2024 auszulassen, um weiter Energie zu sparen.