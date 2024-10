Ausfälle am Flughafen Köln/Bonn NRW-Luftverkehr von Störung bei Flugsicherung betroffen

Am Flughafen Köln/Bonn sind wegen einer technischen Störung bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) bislang zwei Abflüge und eine Ankunft gestrichen worden. Dies teilte eine Flughafen-Sprecherin in Köln mit. Die am späten Vormittag aufgetretene Störung bei der DFS sei inzwischen „in Teilen behoben“, sagte sie am Mittag. Mit Auswirkungen sei noch bis in den Abend hinein zu rechnen.