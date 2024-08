Programm, Anreise und Bonn als Gast Dieses Spektakel erwartet Besucher beim NRW-Tag in Köln

Gespräche mit Spitzenpolitikern und Schlemmen an zahlreichen Essensständen, Werbepräsente an Infoständen und Ehrenamtler ehren: Der Landesgeburtstag und damit eines der größten Feste in Nordrhein-Westfalen werden dieses Jahr, am 17. und 18. August, erstmals in Köln gefeiert. Das Programm verspricht viel Abwechslung zwischen den Schwerpunkten Demokratie, Vielfalt, Nachhaltigkeit und Mobilität. Die Landesregierung feiert alle zwei Jahre die Gründung des Bundeslandes mit einem zweitägigen Fest.